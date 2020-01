Calciomercato Juventus, tutti i nomi per il post Higuain

Da Tammy Abraham al sogno Icardi: tutti i nomi per il post Higuain in casa Juventus. La società bianconera starebbe pensando già al futuro

La Juventus continua a lavorare per il futuro, nonostante il presente sia già brillante. La società bianconera, nelle passate stagioni, si è messa in mostra per le ottime capacità di programmazione con acquisti mirati che hanno poi fatto le fortune del club negli anni successivi.

In quest’ottica, la Vecchia Signora sta ragionando anche intorno al futuro di Gonzalo Higuain. Nonostante le voci legate ad una possibile cessione nell’ultima estate di calciomercato, il centravanti argentino tornato dal prestito al Chelsea è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare sotto la guida di Maurizio Sarri, allenatore che l’ha portato fino al record di gol in Serie A, 36 in un campionato.

Calciomercato Juventus, da Abraham ad Icardi: tutti i nomi per il post Higuain

Gonzalo Higuain, nonostante il suo ruolo attualmente fondamentale all’interno della Juventus non è di certo di primo pelo. L’ex bomber di River Plate e Real Madrid è infatti un classe 1987. Paratici e gli uomini mercato della società bianconera vorranno quindi cautelarsi in caso di addio.

Un nome caldo può essere quello di Tammy Abraham, giovane centravanti del Chelsea di Frank Lampard. L’attaccante inglese sta dimostrando tutte le sue qualità in Premier League ed anche in Champions League, da esordiente, ha fatto vedere spunti di altissimo livello. Un altro profilo che resta sempre interessante è quello di Mauro Icardi, cercato dalla Juventus già la scorsa estate. In caso di mancato riscatto da parte del PSG infatti, Maurito potrebbe tornare nel mirino della Vecchia Signora e soprattutto di Fabio Paratici, grande estimatore del numero 18 della squadra allenata da Thomas Tuchel.

