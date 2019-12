Calciomercato Roma, minaccia dal top club per il talento giallorosso Nicolò Zaniolo: ecco l’offerta in arrivo per il classe 1999

Dopo un po’ di scetticismo iniziale da parte di tifosi e addetti ai lavori, la Roma targata Fonseca ha iniziato a ingranare. Il tecnico portoghese si è calato al meglio nella nuova realtà, affrontando col piglio giusto anche l’emergenza infortuni ma plasmando la squadra a sua immagine e somiglianza. E i risultati si vedono. 2019 chiuso al quarto posto in classifica, in piena zona Champions, piazzamento che sembra alla portata al termine della stagione. Il rendimento di molti calciatori giallorossi in discussione alla fine del campionato scorso è tornato su livelli di eccellenza. Ora è arrivato sia il momento delle conferme, che quello di serrare i ranghi. Le big infatti tornano a bussare per i migliori talenti romanisti.

Calciomercato Roma, assalto Real Madrid per Zaniolo

La minaccia principale arriva dal Real Madrid, che va a caccia di giovani talenti per aprire un nuovo ciclo vincente. Molti i nomi sul taccuino dei ‘Blancos’. Si va dallo spagnolo Dani Olmo della Dinamo Zagabria, che si vorrebbe riportare ‘a casa’ strappandolo alla concorrenza di numerosi club tra cui Juventus e Milan, a Mason Mount. Il giovane del Chelsea sta impressionando per il suo potenziale e i 5 gol già segnati quest’anno in Premier League, al suo debutto tra i ‘grandi’, lo confermano. Soprattutto, Zidane, come confermato dai media spagnoli, stravede per Nicolò Zaniolo. Dopo un calo al termine della scorsa annata, il classe ’99 giallorosso è tornato ad esprimersi come sa, diventando un giocatore fondamentale nello scacchiere di Fonseca. Il Real è pronto a lanciare l’assalto e a mettere sul piatto circa 50 milioni di euro. Una valutazione che la Roma ritiene troppo bassa per lasciare andare il numero 22, che in ogni caso si vorrebbe cercare di trattenere. Per il nuovo corso targato Friedkin alla guida della società, i giallorossi intendono confermare tutti i propri pezzi pregiati per rilanciarsi alla grande.

Calciomercato Roma, niente cessione per Florenzi

Tra i giocatori da trattenere c’è anche Florenzi. La situazione del capitano giallorosso è cambiata nelle ultime settimane, da una cessione che appariva inevitabile si è passati a una probabile conferma. Il numero 24 si è messo a disposizione di Fonseca ben figurando quando impiegato e può essere un’arma importante per il prosieguo di stagione.

