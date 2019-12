L’Inter continua a sondare il terreno per i rinforzi da regalare a mister Conte nelle prossime sessioni di calciomercato: i nomi in uscita

L’Inter di Antonio Conte chiude un 2019 in vetta alla classifica di Serie A, con la mente ormai impegnata alle prossime operazioni nella sessione invernale di calciomercato. Non solo i colpi in entrata ma anche le uscite, con diversi nomi sul taccuino di Marotta che se ceduti alleggerirebbero non poco le casse del club meneghino. Tutti i nomi che potrebbero quindi salutare i nerazzurri, tra gennaio e giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, occasione a zero a giugno: ecco di chi si tratta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ESCLUSIVO Biasin: “Futuro Icardi? Tra Parigi e Milano, vi spiego tutto”

Calciomercato Inter, capitolo cessioni: 4 nomi per fare cassa

In primissima battuta, a dire addio con ogni probabilità all’Inter, sarà Borja Valero. Nonostante abbia trovato spazio nelle ultime uscite visti i tanti infortuni che hanno colpito la mediana di Conte, l’ex Villarreal dovrebbe salutare nelle prossime settimane. Lo spagnolo ha diversi estimatori in Liga mentre pare più complessa la pista che porterebbe ad un clamoroso ritorno a Firenze. Il secondo nome che rischia di trovare poco spazio ed essere quindi rimpiazzato nei prossimi mesi, dai top player nel mirino di Marotta, è quello di Roberto Gagliardini.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Classe ’94 ed in scadenza nel 2023, l’ex atalantino conta 13 presenze stagionali e soli 856′ complessivi. In terza battuta, possibile il divorzio tra l’Inter ed Asamoah il prossimo giugno. Il laterale ghanese sta facendo grande fatica a giocare con continuità e, visti i continui problemi fisici, potrebbe essere rimpiazzato da un top player nel ruolo (Marcos Alonso il sogno di Conte).

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, spunta la nuova offerta per Politano

Inter, corsa scudetto: il mercato passa dagli esuberi

Discorso diverso e più complesso, invece, quello riguardante Diego Godin. Il forte centrale uruguagio, arrivato in nerazzurro a parametro zero dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid, potrebbe tornare in Spagna. Difficile ma non impossibile la separazione già a gennaio, nonostante l’Inter intenda puntare su di lui almeno fino alla prossima estate. Il giocatore è finito nelle ultime settimane anche nel mirino della Juventus ma difficilmente Marotta cederà all’eventuale offerta del suo ex club.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, sfida Juve-Inter | Doppio top player dopo la beffa Haaland

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Godin-Juve | La verità

S.C