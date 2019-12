In casa Roma si starebbe lavorando per trovare un accordo con l’entourage di Lorenzo Pellegrini per il rinnovo del centrocampista

Gli uomini mercato della Roma sarebbero al lavoro per arrivare al rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini. La firma del centrocampista italiano sembra essere una questione di massima urgenza in casa giallorossa. Sul giocatore della squadra capitolina di indubbio talento sono infatti moltissimi i club. A fare gola a tutte queste pretendenti sarebbero non solo le caratteristiche tecniche del calciatore, ma anche la clausola rescissoria. Quest’ultima infatti è fissata ad appena 30 milioni di euro. Una cifra decisamente esigua rispetto alle qualità di Pellegrini. Questo pericolo è stato però scongiurato dallo stesso centrocampista. Difatti fino a questo momento la sua volontà è sempre stata quella di rimanere nella Capitale.

Calciomercato Roma, rinnovo Pellegrini: addio clausola e maglia numero 10 di Totti

Un desiderio che ora meriterebbe di venire ricompensato dalla Roma. Quest’ultima infatti starebbe lavorando a un’offerta che allunghi l’attuale intesa, in scadenza a giugno 2022, al termine della stagione 2023-2024. Questa proposta inoltre prevederebbe l’aumento dell’ingaggio a 1,8 milioni di euro. Per quanto riguarda la clausola, questa verrebbe definitivamente eliminata.

Ma ci sarebbe di più: negli ultimi giorni è anche trapelata un’indiscrezione, secondo cui Pellegrini potrebbe ricevere un “premio” tanto simbolico quanto prezioso. Stiamo parlando dalla maglia numero 10 indossata da Francesco Totti. Si tratterebbe di una specie di passaggio di consegne tra lo storico capitano e colui che potrebbe diventarlo in futuro.

L.M.P.

