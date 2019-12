Calciomercato Inter, spunta la nuova offerta per Politano

L’Inter lavora sul mercato con l’idea di poter cedere Politano. L’ex Sassuolo è seguito da numerose squadre ed ora si aggiunge una big italiana.

L’Inter lavora sul mercato con l’idea di poter cedere Politano. L’ex Sassuolo è seguito da numerose squadre ed ora si aggiunge una big italiana. Infatti il calciatore dopo una prima parte di stagione dove non ha convinto appieno mister Conte, sarebbe finito sulla lista dei partenti, con vari club che si sono fatti vivi dalle parti di Appiano Gentile.

Calciomercato Inter, dopo Fiorentina e Napoli ecco la nuova pretendente per Politano

Attorno a Politano è ruotato in primis il Napoli, con cui si è discusso di uno scambio con protagonista Llorente. Ipotesi che avrebbe anche permesso all’Inter si sopperire alla mancanza di un vice-Lukaku: una sorta di acquisto a costo zero, ma al momento la trattativa vive una fase di stallo. Dall’altra parte il presidente Commisso dopo una partenza shock per la Fiorentina, e dopo il necessario cambio di allenatore in panchina, è costretto a ripiegare sul mercato. Di conseguenza si cercano giocatori che possano affiancare Chiesa nella scalata della Viola in classifica. Il nome di Politano è sembrato quello giusto per la rinascita e l’operazione è tutt’altro che arenata.

Calciomercato Inter, s’inseriscono anche loro

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, in questa corsa a Politano si è inserita anche la Roma di Fonseca. Il club giallorosso infatti avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri per il calciatore. La motivazione risiede nelle scarse certezze che dà al momento Under, il quale potrebbe anche partire a gennaio. Di conseguenza si valuta di intervenire sul mercato ed il nome che torna in auge è proprio quello dell’ex Sassuolo che in questa prima parte di stagione ha giocato 14 partite tra campionato e Champions League.

