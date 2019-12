Juventus e Inter pronte a darsi battaglia sul calciomercato per Koulibaly e Allan. Le due grandi rivali in agguato in caso di cessione in estate del Napoli di uno dei suoi pezzi pregiati.

E’ delle scorse ore l’ufficialità un po’ a sorpresa di Haaland, che lascia il Salisburgo per accasarsi al Borussia Dortmund. Il club tedesco ha versato nelle casse degli austriaci i 20 milioni della clausola rescissoria, assicurandosi a partire da gennaio il centravanti classe 2000. Un grande colpo per il presente e soprattutto in chiave futura, con tanti rimpianti per le big italiane. Napoli, Inter ma sopratutto la Juventus erano infatti sulle tracce del baby centravanti, rivelazione della fase a gironi di Champions League con ben 8 reti.

Juventus e Inter, le due duellanti della corsa scudetto, sono subito pronte però al riscatto e lavorano per consegnare a Sarri e Conte dei nuovi top player tra gennaio e giugno. Campioni in grado di fare la differenza, che le due antagoniste del calcio italiano potrebbero pescare in Serie A e precisamente dal Napoli. Kalidou Koulibaly e Allan sono due pezzi pregiati dei partenopei, a più riprese al centro dei rumors di mercato. Il difensore e il mediano sono stati sempre blindati al ‘San Paolo’ dal patron De Laurentiis, malgrado le ricche offerte proveniente dall’estero.

Calciomercato, Koulibaly e Allan via dal Napoli: Juventus e Inter in agguato

Lo scenario però la prossima estate può essere diverso. Il Napoli potrebbe essere costretto a cedere uno dei suoi gioielli senza la qualificazione in Champions per finanziare il mercato. E i primi indiziati a fare le valigie in tal caso sarebbero proprio Koulibaly e Allan. La valutazione del senegalese oscilla intorno ai 100 milioni, qualcosina in meno invece per il nazionale verdeoro che può liberarsi per un assegno intorno ai 70-80 milioni. Koulibaly e Allan sono due pupilli di Maurizio Sarri, uomini cardine del suo scacchiere ai tempi del Napoli. Ma anche Antonio Conte non ha mai nascosto il suo debole per i due calciatori e avrebbe fatto carte false per averli a sua disposizione nell’avventura al Chelsea. Un duello ad alta tensione anche se la concorrenza fuori dall’Italia non manca, ad iniziare dalle big di Premier League senza dimenticare PSG, Real Madrid e Barcellona. Juventus e Inter restano in agguato, in attesa di segnali positivi da Napoli.

