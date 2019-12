Calciomercato, il difensore allo scoperto: vuole tornare in A

In una recente intervista un difensore che militava in Serie A avrebbe espresso il proprio desiderio di tornare in Italia: club italiani alla finestra

Da Dubai, una delle mete più ambite dai calciatori negli ultimi anni, arriva un’intervista che infiamma il calciomercato invernale. Infatti un difensore che ha militato in Italia con la maglia della Fiorentina, avrebbe confessato di voler tornare a giocare in Serie A. Stiamo parlando di Matija Nastasic, calciatore serbo classe 1993 di proprietà dello Schalke 04. Molti club italiani sono alla finestra per osservare eventuali sviluppi in chiave mercato invernale.

Calciomercato, Nastasic rivela: il difensore vuole tornare in Italia

In una recente intervista ai microfoni di ”La Lazio siamo noi”, il difensore serbo dello Schalke 04 intercettato a Dubai, avrebbe rivelato la propria volontà di tornare a militare nel massimo campionato italiano. Dopo aver lasciato la Fiorentina nell’estate del 2012 per approdare al Manchester City, il centrale classe 1993 sarebbe pronto a tornare in Serie A. In passato molte società avevano sondato il terreno per il calciatore serbo, come dichiarato da lui sarebbe stata la Roma ad aver fatto un’offerta al club tedesco. Ma il giocatore per volontà dell’allenatore rimase in Germania. Il nome del difensore era stato accostato la scorsa estate anche al Milan. Molte squadre intanto tendono l’orecchio alla porta in attesa di sviluppi, tra cui proprio il club milanese alla ricerca di un centrale difensivo che possa giocare al fianco di Romagnoli. Chissà se nell’imminente finestra di mercato invernale assisteremo al ritorno dell’ex viola nel massimo campionato italiano.

M.D.