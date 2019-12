Calciomercato Milan, assalto all’obiettivo azzurro: inserimento rossonero

Il Milan intende essere tra le protagoniste della prossima sessione di calciomercato per rinforzare la rosa di Pioli: profilo nuovo per il centrocampo

Non solo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan starebbe già pensando a nuovi colpi di mercato per la sessione invernale. Dalla difesa al centrocampo, la società rossonera ha già individuato innesti di prima fascia da regalare all’allenatore emiliano, Stefano Pioli. L’obiettivo della compagine milanese sarebbe quello di risalire velocemente in classifica per centrare la zona Europa. L’ufficialità del ritorno del campione svedese ha scaldato i cuori dei tifosi del Milan, pronti a vivere da protagonista il 2020.

Calciomercato Milan, inserimento per Lobotka

Come svelato da Sky Sport per il centrocampista slovacco del Celta Vigo, Stanislav Lobotka, oltre al forte interessamento del Napoli, ci sarebbe stato nelle ultime ore l’inserimento del Milan a caccia di un mediano di assoluto valore. Attualmente il club partenopeo è in vantaggio per il connazionale di Marek Hamsik con un’offerta imminente. La stessa società rossonera potrebbe pensare all’affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma non ci sarebbero stati contatti ufficiali tra le due società.

Classe 1994, il centrocampista slovaco ha collezionato in questa prima parte di stagione ben 1390 minuti con il Celta Vigo. Dopo esser cresciuto in Slovacchia, passa all’Ajax, giocando con la squadra B dove si aggiudica coppa e campionato nel 2015. Poi il trasferimento al Nordsjaelland in Danimarca prima della consacrazione definitiva al Celta Vigo. Per le sue caratteristiche tecnico-tattiche ricorda il mix perfetto tra Verratti e Nainggolan.

