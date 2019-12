Calciomercato Milan, pazza idea in mediana | Proposto un flop dell’Inter

Il calciomercato del Milan potrebbe vedere l’approdo di una vecchia conoscenza del calcio italiano: gli scenari

Un mese di gennaio scoppiettante quello che attende il Milan di Pioli. Dopo il suggestivo ritorno di Ibrahimovic, il club di via Aldo Rossi non intende fermarsi e guarda ad altri rinforzi in vista della sessione invernale di calciomercato. In tal senso, oltre all’intrigante pista che porta a Thiago Silva, la dirigenza milanista potrebbe puntare su un rinforzo in mediana: spunta l’ex interista.

Calciomercato Milan, post-Kessie: spunta l’ex Inter

Il Milan guarda al futuro con ottimismo e, in ottica mercato, non smette di ricercare i giusti rinforzi in vista di gennaio. Tra i reparti che potrebbero vedere diversi cambiamenti certamente il centrocampo. Con Paqueta e Kessie che potrebbero salutare a gennaio, si prospetta una suggestiva pista dalla Spagna. Il Valencia infatti avrebbe proposto alla dirigenza milaniste Geoffrey Kondogbia, ex Inter che ha perso il posto da titolare con il club spagnolo.

La proposta si baserebbe su un prestito con diritto di riscatto in favore del club di Elliott. La dirigenza rossonera, però, sarebbe poco convinta dal gigante classe 1993 per i suoi trascorsi poco felici con i cugini dell’Inter. Kondogbia potrebbe quindi prendere il posto di Franck Kessie, dato come tra i probabili partenti già a gennaio con il Napoli dell’ex Gattuso in primissima linea.

Calciomercato Milan, suggestione Kondogbia: gli scenari

Le sole 13 presenze con 895′ nelle gambe ed un’unica rete in stagione. L’annata di Geoffrey Kondogbia però potrebbe svoltare proprio in caso di partenza da Valencia, vista la scarsa considerazione nei confronti dell’ex Inter nelle ultime settimane. Pista al momento fredda visto lo scetticismo dei dirigenti rossoneri ma da qui alla fine di gennaio, la situazione potrebbe cambiare. Acquistato dal club nerazzurro nell’estate 2018 per 22 milioni di euro, Kondogbia potrebbe essere l’acquisto a costo zero per la mediana rossonera: in attesa di giugno e del possibile riscatto da parte di Maldini e Massara.

S.C