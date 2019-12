Georgina Rodriguez ‘regina delle nevi’, che lato B! – FOTO

Georgina Rodriguez si diverte con i figli sulla neve, ma pensa anche ai suoi followers su Instagram: il lato B di lady Ronaldo è super

Ultima partita del 2019 amara per Cristiano Ronaldo e per la Juventus. Bianconeri sconfitti in Supercoppa, a Riad, in Arabia Saudita, per 3-1 dalla Lazio. Il portoghese ha messo lo zampino sul gol dell’1-1 di Dybala, ma dopo un discreto primo tempo è calato alla distanza come tutti i suoi compagni. Delusione palpabile per CR7, che nel corso della premiazione di fine gara si è tolto la medaglia d’argento per gli sconfitti, subito dopo averla ricevuta. Nervosismo palpabile e voglia di rivincita per il 2020 ai massimi livelli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo furioso: Sarri non è il solo colpevole

Georgina Rodriguez sulla neve, lo scatto spopola su Instagram

Mentre l’asso portoghese svolgeva gli ultimi impegni dell’anno solare con i bianconeri, tra la gara di Genova con la Sampdoria e la trasferta araba, la sua compagna Georgina Rodriguez si godeva qualche giorno sulla neve. La modella argentina è stata in montagna insieme ai figli, per una vacanza tutta relax e divertimento. Non mancano sul profilo Instagram della 25enne scatti e video in cui sono documentate le incursioni dell’allegra famiglia sulle piste da sci. Ma Georgina non si è dimenticata dei suoi affezionatissimi followers e ha postato anche uno scatto decisamente più osé. Chi l’ha detto che per ottenere foto provocanti serve mettersi in abiti succinti o in costume? Anche con una pesante imbottitura da sci, la modella mette in mostra un lato B sensazionale. Guardare per credere. Si può definirla, a buon titolo, ‘regina delle nevi’.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Wanda Nara scalda i suoi fan: “Ho bisogno dell’estate” – FOTO

Georgina consola Ronaldo: curve esplosive in vasca – FOTO

N.L.C.