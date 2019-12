La minaccia del Psg incombe sul calciomercato di Inter e Juventus, gli ultimi due obiettivi di Leonardi sono sul taccuino dei club italiani

Anche se il tempo delle spese folli e incontrollate sembra ormai lontano, il Psg rappresenta sempre una minaccia per il calciomercato delle squadre italiane. E non solamente per i tanti calciatori della Serie A finiti sul taccuino dei francesi (Allan, De Sciglio, Emre Can, Lautaro Martinez, Paqueta solo per citarne alcuni). Leonardo sta infatti ricercando rinforzi importanti un po’ in tutte le zone del campo e le sue strategie lo conducono spesso in rotta di collisione con le squadre di Serie A. Per quanto riguarda il centrocampo in particolare, Inter e Juventus dovranno fare i conti con le strategie parigine.

Calciomercato Inter e Juventus, doppio colpo a zero per il Psg

Secondo ‘le10Sport.com’, infatti, Leonardo starebbe monitorando con grande attenzione il mercato dei parametro zero e tra gli obiettivi principali ci sarebbero due giocatori seguiti da tempi non sospetti a Milano e Torino. L’ex dirigente del Milan avrebbe avviato i contatti per Christian Eriksen, sul taccuino di Juve e Inter e in scadenza con il Tottenham, e su Charles Aranguiz, obiettivo concreto dei nerazzurri.