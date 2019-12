Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la cessione di un top player la prossima estate: Marotta prepara il doppio colpo

L’Inter di Antonio Conte continua la sua rincorsa alla vetta, in coabitazione con la Juventus. Dal campo al calciomercato, l’idea di Beppe Marotta per la prossima estate potrebbe portare ad una cessione illustre. Nella mente della dirigenza nerazzurra la possibilità di un grande sacrificio per arrivare ad almeno due colpi di spessore: i possibili scenari.

Calciomercato Inter, cessione illustre: il Big può dire addio

Un’idea che sta balenando e prendendo corpo nella mente della dirigenza dell’Inter. Lautaro Martinez può davvero dire addio, la prossima estate, ai colori nerazzurri. L’argentino, esploso in questa stagione con numeri da capogiro (22 presenze, ben 13 reti e 3 assist vincenti) ha fatto impazzire diverse Big europee con il Barcellona dell’amico Messi in pole position.

Affare che potrebbe dunque vivere un’accelerata a partire da giugno, con una cifra superiore ai 100 milioni richiesta da Marotta per il ‘Toro’. In caso di esito positivo, sono diversi i nomi sul taccuino del club di Zhang per rimpiazzare il numero 10 nerazzurro che non ha ancora rinnovato il suo attuale contratto in scadenza nel giugno 2023.

Inter, se parte Lautaro spazio al doppio colpo

E’ lunga la lista tra le mani di Marotta con i possibili rinforzi da finanziare con la cessione di Lautaro Martinez. Non solo almeno un attaccante ma una buona parte degli oltre 100 milioni di euro finiranno per un centrocampista di qualità, per la gioia di Conte. In cima alla lista Milinkovic-Savic, tornato su grandi livelli con la maglia della Lazio. Un’operazione assai onerosa con l’Inter che potrebbe puntare sulla volontà del calciatore che già da un anno pareva convinto di lasciare la Capitale. Il secondo nome in mediana rappresenterebbe un ritorno di fiamma. Nonostante l’ultimo prolungamento lo scorso agosto fino al 30 giugno 2023, può riaccendersi la pista Ilkay Gundogan con il Manchester City.

Il tedesco sta giocando con continuità ma in casa Citizens, se dovesse dire addio Guardiola, potrebbe decidere di cambiare aria. In avanti, è sempre vivo il sogno Bale che già in estate era stato sondato dai nerazzurri, salvo poi vedere il gallese restare in Spagna. In casa City continua a piacere Gabriel Jesus ma i costi elevati frenerebbero l’affare. Più distaccato, infine, Morata già proposto a diversi club con Marotta che preferirebbe un profilo differente da affiancare a Lukaku.

S.C