In vista della prossima sessione di calciomercato l’Inter starebbe pensando a vari profili per rinforzare il centrocampo di Conte: la nuova strategia

Pochi giorni, poi si penserà ai possibili rinforzi di gennaio. Tra le protagoniste della Serie A ci sarà, senza dubbio, anche l’Inter, guidata da Antonio Conte. La prima parte stagionale della compagine nerazzurra è stata entusiasmante con un ruolino di marcia incredibile, ma l’allenatore leccese si aspetta ora alcuni regali dal mercato. Soprattutto per quanto riguarda la zona centrale del campo, visti i numerosi infortuni che hanno falcidiato i suoi uomini. Da Barella a Sensi passando per Gagliardini e Asamoah: l’Inter starebbe studiando il piano migliore per accontentare il proprio allenatore.

Calciomercato Inter, pronto l’assalto a Gedson Fernandes

Dai profili d’esperienza ai gioiellini del presente e del futuro: l’ad Marotta dovrà così preparare l’assalto decisivo per i prospetti individuati. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport nel mirino ci sarebbe anche il centrocampista classe 1999 del Benfica, Gedson Fernandes, che ha litigato con il proprio tecnico. In estate è stato vicino anche al Milan, ma ora a gennaio potrebbe lasciare il Portogallo in direzione Milano sponda nerazzurra. Nelle ultime tre gare di campionato lusitano non è stato convocato: così una sua partenza a gennaio sembra ormai più vicina. Attualmente non farebbe più parte dei piani del Benfica, pronto anche a cederlo ad una cifra inferiore al suo valore.

Finora la stellina portoghese ha collezionato 553 minuti complessivi con due presenze anche in Champions League. L’Inter potrebbe così pensare ad un acquisto, già pronto per l’immediato presente, ma utile soprattutto in ottica futura. La costruzione della rosa nerazzurra dovrà essere così curata nei minimi dettagli fiutando anche affari importanti di prospettiva.

S.I.

S.I.