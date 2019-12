Calciomercato Juventus, due bianconeri sotto esame: rischio cessione

La sfida di domani contro la Sampdoria rappresenta un banco di prova importante per il futuro di Rabiot e soprattutto Bernardeschi in bianconero.

Dopo il ritorno al successo di domenica scorsa con l’Udinese, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus, che anticipa domani a Marassi contro la Sampdoria in virtù dell’impegno in Supercoppa italiana di domenica pomeriggio contro la Lazio. Sfida importanti quindi per la lotta scudetto ma nella quale Sarri dovrebbe apportare qualche modifica allo schieramento iniziale pensando anche alla finalissima con i biancocelesti. Nuova chance in arrivo per Adrien Rabiot e Federico Bernardeschi chiamati a dare risposte importanti in una stagione fin qui non semplicissima. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, prova per Rabiot e Bernardeschi

Oggi in conferenza stampa lo stesso Maurizio Sarri ha ammesso che quella contro la Sampdoria sarà una sfida importante per Adrien Rabiot: “Rabiot lascia la sensazione che ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo tranquillamente”. Parole che lasciano evidentemente intravedere una possibilità da non fallire da titolare per il francese così come per Bernardeschi che potrebbe tornare ad agire ancora una volta dietro le punte dopo le prove di tridente dalle quali è stato escluso contro l’Udinese. Nessuno dei due fin qui è riuscito ad esprimersi su livelli soddisfacenti: tanti problemi fisici per Rabiot, mentre il fantasista italiano ha iniziato addirittura ad incassare i fischi dello ‘Stadium’. Serve ad entrambi una risposta decisa sul terreno di gioco per non finire sulla lista dei papabili di partenti di Paratici tra gennaio e giugno. Un modo per tenere lontane le sirene dei club esteri che potrebbero tornare alla carica qualora la Juventus decidesse di privarsi di uno dei due.

Juventus, i numeri di Rabiot e Bernardeschi

Desolanti fin qui i numeri di Bernardeschi che ha giocato molto senza però incidere quasi mai. Ben 18 presenze tra Serie A e Champions con la Juve condite da appena un gol e nessun assist. Statistiche impietose che sintetizzano bene la stagione altalenante del numero 33 che è alla ricerca anche dalla posizione ideale in campo. Sarri lo ha provato in ogni ruolo dell’attacco ma le risposte sono state raramente positive. Discorso leggermente diverso per Rabiot, dal quale visto anche l’ingaggio ci si aspettava molto di più, ma che è stato condizionato da molti problemi fisici. 11 presenze totali senza gol o assist e poca incisività nelle gare in cui è stato chiamato in causa. Spesso lento e macchinoso è apparso poco adatto al gioco di Sarri.

G.B.