Calciomercato Inter, Lautaro addio: incontro con gli agenti

L’oggetto del desiderio dei top club d’Europa è l’attaccante argentino dell’Inter, Lautaro Martinez: primi contatti informali

Una delle vere e proprie rivelazioni dell’attuale Serie A è stato l’attaccante argentino dell’Inter Lautaro Martinez. “El Toro” è stata la ciliegina sulla torta della compagine nerazzurra: il sudamericano si sta esaltando nel nuovo ruolo, ossia quello di seconda punta in tandem con Romelu Lukaku nel 3-5-2 disegnato da Antonio Conte. Il classe 1997 è stato protagonista finora con 13 gol conditi da tre assist vincenti a dimostrazione del suo potenziale tecnico che avrebbe ancora margini di miglioramento vista la sua giovane età. Ultimamente sulle sue tracce sono piombati i maggiori club europei, che potrebbero preparare l’assalto decisivo.

Calciomercato Inter , tutti pazzi per Lautaro Martinez

Come riportato dal tabloid Daily Mail ci sarebbero stati i primi contatti informali con l’agente dell’argentino proprio a Londra, dove si è giocato il match di Premier League contro l’Arsenal. Per ora sono soltanto indiscrezioni di mercato con il procuratore del sudamericano che sarebbe così volato all’Emirates domenica scorsa. La sua esplosione improvvisa ha scatenato così le big d’Europa pronte a fare di tutto per avere in rosa il forte attaccante nerazzurro. I Citizens potrebbero così pensare all’argentino per colmare il vuoto in caso di addio del brasiliano Gabriel Jesus, a sua volta ambito da altre squadre prestigiose. Proprio così la dirigenza del club inglese potrebbe investire i milioni della cessione di quest’ultimo per puntare l’attaccante dell’Inter. Finora lo stesso brasiliano è stato autentico protagonista con la maglia del Manchester City con dieci gol e cinque assist vincenti.

Infine, sulle sue tracce non ci sarebbe soltanto il Manchester City visto che ormai è noto da tempo il forte interessamento del Barcellona, che avrebbe pensato a lui per il post Suarez. Se il suo rendimento dovesse confermarsi fino al termine della stagione, l’attaccante argentino potrebbe anche dire addio ai nerazzurri per una nuova ed esaltante esperienza. Nella compagine blaugrana avrebbe come ‘sponsor’ anche il suo connazionale Lionel Messi, che ammira da sempre le sue qualità tecniche e soprattutto caratteriali.

