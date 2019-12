Sorteggi Europa League, dalle 13 a Nyon il tabellone dei sedicesimi di finale: Inter e Roma scoprono le loro avversarie

Giornata di sorteggi a Nyon. Non soltanto il sorteggio degli ottavi di Champions, ma anche quello di Europa League, competizione in cui l’Italia è rimasta con due squadre in lizza. Ci sono Inter e Roma, mentre la Lazio è stata eliminata nella fase a gironi. I nerazzurri sono retrocessi dalla Champions e sono testa di serie, mentre i giallorossi hanno concluso in seconda posizione il loro girone. Alle ore 13 il sorteggio dei sedicesimi, tutto quello che c’è da sapere.

Sorteggi Europa League, le fasce

Le due urne saranno così composte:

Urna 1: Ajax (Ola), Salisburgo (Aus), Inter (Ita), Benfica (Por), Siviglia (Spa), Malmo (Sve), Basilea (Svi), LASK (Aus), Celtic (Sco), Arsenal (Ing), Porto (Por), Espanyol (Spa), Gent (Bel), Istanbul Basaksehir (Tur), Braga (Por), Manchester United (Ing).

Urna 2: Shakhtar Donetsk (Ucr), Bayer Leverkusen (Ger), Olympiacos (Gre), Club Brugge (Bel), APOEL (Cip), FC Copenaghen (Dan), Getafe (Spa), Sporting Lisbona (Por), Cluj (Rom), Eintracht Francoforte (Ger), Rangers (Sco), Ludogorets (Bul), Wolfsburg (Ger), Roma (Ita), Wolverhampton (Ing), AZ Alkmaar (Ola).

Nel sorteggio è previsto che non si possano incontrare squadre incontrate nella fase a gironi, o della stessa nazionalità. Dunque Inter e Roma non potranno affrontarsi tra loro. I giallorossi non potranno poi sfidare nuovamente il Basaksehir.

Gare d’andata il 20 febbraio, ritorno il 27 febbraio. L’Inter giocherà a San Siro il match di ritorno, mentre la Roma giocherà all’Olimpico all’andata.

Sorteggi Europa League, info tv e streaming

Diretta televisiva in chiaro a partire dalle ore 13 su Canale 20 Mediaset, per gli abbonati Sky disponibile sul canale Sky Sport 24 (200). Diretta streaming gratuita su Mediaset Play e sul sito web dell’Uefa, a pagamento su Sky Go.

Sorteggi Europa League

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lisbona–Istanbul Basaksehir

Getafe–Ajax

Bayer Leverkusen-Porto

Copenhagen-Celtic

APOEL-Basilea

Cluj-Siviglia

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Francoforte-Salisburgo

Shakhtar-Benfica

Wolfsburg-Malmö

Roma-Gent

Rangers-Braga