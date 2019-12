In queste ore potrebbe decidersi anche il futuro di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli, sulle cui tracce c’è l’Everton

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘ e dalla sua versione inglese, Carlo Ancelotti dopo l’esonero da parte del Napoli potrebbe trovare subito una nuova panchina. Si tratterebbe dell’Everton che starebbe trattando proprio con il tecnico. Il club di Liverpool è infatti alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la rottura con Marco Silva a seguito del suo ruolino di marcia deludente e soprattutto della pesante sconfitta nel derby contro i Reds. Così al momento sulla panchina della squadra inglese siede Duncan Ferguson, miglior attaccante scozzese di tutti i tempi nella storia della Premier League, ma si tratterebbe solo di un incarico ad interim.

Calciomercato, Ancelotti-Everton: mistero sul posto in cui si troverebbe ora il tecnico

Ancelotti infatti potrebbe essere in rampa di lancio, tanto che dopo i primi contatti positivi, il tecnico italiano sarebbe volato in Inghilterra e ora si troverebbe nel Merseyside.

Non sarebbe però dello stesso avviso il giornalista della ‘BBC‘, Guillem Balague, che riferisce tramite il proprio account Twitter come l’ex allenatore della squadra partenopea di troverebbe in questi minuti a Roma con sua moglie godendosi dei momenti di relax nella Capitale. Insomma, notizie discordanti che fanno proseguire il mistero sul destino di Ancelotti. Pare invece essere sfumata l’ipotesi Arsenal che sembra essere propensa ad affidarsi ad Arteta per la propria panchina.

Calciomercato, in Inghilterra sicuri: Ancelotti all’Everton!

Sempre secondo Sky Sport News, ci sarebbero stati sviluppi molto interessanti sul futuro di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo avrebbe infatti accettato la prima proposta dell’Everton e sarebbe pronto a tornare in panchina dopo l’addio al Napoli. Ancelotti andrebbe a sostituire Duncan Ferguson, manager ad interim subentrato in seguito all’esonero di Marco Silva.

L.M.P.

