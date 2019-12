Video – Serie A, highlights Fiorentina-Inter: formazioni, tabellino e gol

Highlights Fiorentina-Inter: le ultime sulle formazioni e la sintesi video del match con tutti i gol e con tabellino aggiornato

Al Franchi la Fiorentina di Vincenzo Montella strappa un prezioso pari con l’Inter di Antonio Conte. Vantaggio ospite dopo pochi minuti con Borja Valero, gara in cui entrambe hanno occasioni per segnare, i viola trovano il pareggio con Vlahovic nel recupero, fissando il punteggio sull’1-1. Nerazzurri che dunque non riescono ad allungare e sono raggiunti in vetta dalla Juventus.

Fiorentina-Inter, formazioni e tabellino

Fiorentina-Inter 1-1

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj (65′ Benassi), Castrovilli (83′ Eysseric), Dalbert; Chiesa (58′ Vlahovic), Boateng. A disp. Terracciano, Ceccherini, Venuti, Ranieri, Cristoforo, Zurkowski, Sottil, Ghezzal, Pedro. All. Montella.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni (87′ Godin); D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero (83′ Agoume), Biraghi; Lukaku, Lautaro (83′ Politano). A disp. Padelli, Berni, Ranocchia, Lazaro, Dimarco, Esposito. All. Conte.

ARBITRO: Mariani

MARCATORI: 8′ Valero (I), 90+2′ Vlahovic (F)

AMMONITI: Brozovic, Bastoni, Pezzella, Dalbert, Borja Valero, Lautaro Martinez, Pulgar

Highlights Fiorentina-Inter, la sintesi video del match

