Video – Serie A, highlights Bologna-Atalanta: formazioni, tabellino e gol

Highlights Bologna-Atalanta: pagelle e la sintesi video del match con tutti i gol e con tabellino aggiornato

Un brutto passo falso in campionato per l’Atalanta, che cade in casa del Bologna. I padroni di casa si portano sul 2-0 con le reti di Palacio e Poli. Per la compagine, guidata da Gian Piero Gasperini, gol del talentuoso giocatore Malinovskiy, che ha reso così meno amara la sconfitta.

LEGGI ANCHE >>> Ibrahimovic Bologna, risposta definitiva a dicembre

Bologna-Atalanta 2-1, tabellino e pagelle

Le pagelle di Bologna-Atalanta di calciomercato.it

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Medel (dal 63′ Svanberg), Poli; Orsolini (dal 90′ Mbaye), Dzemaili, Sansone; Palacio (dal 79′ Santander). A disposizione: Paz, Schouten, Destro, Olsen, da Costa, Sarr. All.: Mihajlovic.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne (dal 63′ Hateboer), de Roon, Freuler (dal 54′ Barrow), Gosens; Malinovskiy; Pasalic, Muriel (dall’83’ Colley). A disposizione: Masiello, Ibanez, Piccoli, Sportiello, Rossi. All.: Gasperini.

Arbitro: Davide Massa (Sez. di Imperia)

Marcatori: 12′ Palacio (B), 53′ Poli (B), 60′ Malinovskiy (A)

Ammoniti: 32′ Pasalic (A), 62′ Orsolini (B), 71′ Sansone (B), 76′ Palacio (B), 86′ Danilo (B)

Espulsi: 89′ Danilo (B)

LEGGI ANCHE >>> Highlights Champions League, video Shakhtar Dontesk-Atalanta: gol, formazioni, tabellino e diretta streaming

Highlights Bologna-Atalanta, la sintesi video del match

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: