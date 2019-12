Ancora una sconfitta per Leonardo Semplici. All’Olimpico la Roma rimonta dopo lo svantaggio iniziale: ora l’allenatore della SPAL rischia davvero tanto

Ancora una sconfitta per Leonardo Semplici. La Spal cade all’Olimpico dopo esser passata in vantaggio sul finire di primo tempo con Petagna. Nella ripresa i giallorossi hanno rimontato lo svantaggio iniziale (3-1) mettendo così nei guai lo stesso allenatore del club ferrarese. Nelle prossime ore potrebbe arrivare così la decisione definitiva per un possibile cambio di panchina che era già nell’aria da tempo.

Calciomercato, l’inizio deludente di Semplici

La prima parte di stagione per la SPAL non è iniziata nel migliore dei modi. La squadra, guidata da Leonardo Semplici, ha collezionato finora soltanto nove punti, frutto di due vittorie, quattro pareggi e undici sconfitte. Troppo pochi per la compagine ferrarese, che è sprofondata così in ultima posizione. Dopo un’annata importante la SPAL non è riuscita a mettere in mostra il gioco concreto con il tecnico toscano, che ha perso la bussola. Peggior attacco della Serie A con soltanto dieci gol siglati: troppo pochi per pensare attualmente alla salvezza. Ora serve una sterzata decisiva.

La sconfitta nello scontro diretto contro il Brescia ha pesato parecchio con lo stesso Semplici che ha provato a caricare l’ambiente ieri in conferenza stampa: “Bisogna dare qualcosa di diverso, tirare fuori qualcosa in più. Al momento non stiamo avendo i risultati che volevamo. Ci sono stati diversi episodi, tra cui assenze e situazioni di campo, che ci hanno precluso una classifica più consona alle nostre possibilità”. Ma tutto ciò non è avvenuto nella sfida delicata contro la Roma, terminata da pochi minuti con un risultato negativo.

E così la dirigenza della SPAL avrebbe già contattato negli ultimi giorni Beppe Iachini, pronto a tornare alla guida di un club di Serie A. I contatti con l’ex Empoli sarebbero stati frequenti nelle ultime ore. In caso di esonero Semplici resterà nella storia della SPAL visto che l’ha portata dalla Serie C in massima serie in appena cinque anni. Infine, la decisione potrà arrivare anche durante la sosta con la SPAL che affronterà il Torino nell’ultima sfida del 2019. Dopo la scorsa stagione la dirigenza ferrarese potrebbe aspettare ancora qualche giorno prima della scelta definitiva.

S.I.