Calciomercato Inter/ Ecco quando arriverà l’agente di Sanchez…lo sa anche la Juve

CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SANCHEZ/ MILANO – Il derby d’Italia è già iniziato, sul mercato. Arrivano nuovi particolari sul blitz dell’Inter per Alexis Sanchez. Secondo Sky Sport, infatti, il suo agente Fernando Felicevich sarà in Italia il 28 marzo e avrebbe informato della sua presenza nel BelPaese sia l’Inter che la Juventus, pronte a misurarsi in un agguerrito duello per avvalersi delle prestazioni sportive del cileno del Barcellona.

